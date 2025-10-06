Chi è Anita Mazzotta piercer e concorrente del Grande Fratello 2025

Anita Mazzotta è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025. Ha 26 anni, è cresciuta a CastelFranco Veneto e lavora come piercer in uno studio. Sui social è piuttosto seguita ed è diventata un riferimento nel suo settore: ha fatto piercing a diversi personaggi dello spettacolo e dei social, tra i quali anche la mamma di Fedez. 🔗 Leggi su Fanpage.it