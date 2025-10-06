Chi è al-Hayya il sopravvissuto alle bombe di Doha portavoce di Hamas a Sharm El Sheik

Il 9 settembre 2025 l’esercito israeliano ha sferrato un attacco senza precedenti a Doha, capitale del Qatar, con l’obiettivo di eliminare alcuni dei vertici di Hamas. Tra i bersagli principali figurava Khalil al-Hayya, una delle figure più influenti dell’organizzazione palestinese. Le prime ore successive all’operazione sono state caratterizzate da informazioni contrastanti: diverse fonti mediatiche dell’area avevano inizialmente riportato la morte di al-Hayya, ma Hamas ha successivamente smentito categoricamente la notizia, confermando che il leader era sopravvissuto all’attentato. Sarà proprio lui a guidare la delegazione palestinese agli imminenti negoziati con Israele a Sharm El Sheik, dove si discuterà la liberazione degli ostaggi e un possibile cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

