Cheick Niang esordio da sogno in Serie A con mega schiacciata | chi è il nuovo fenomeno del basket azzurro

Mandello del Lario (Lecco), 6 ottobre 2025 – Neanche il tempo di mettere a fuoco il 21enne  Saliou, visto quest’estate agli Europei con la maglia della Nazionale e ora protagonista con la prestigiosa casacca della Viirtus Bologna, che ecco spuntare un altro Niang, non ancora maggiorenne. E’  il fratellino Cheick, 17 anni compiuti lo scorso 16 settembre, anche lui giocatore di basket  e anche lui dotato di grande talento, E di mezzi atletici spaventosi, come da super-schiacciata diventata virale sul web. All’ esordio in serie A.   Esordio da sogno. Cheick Niang milita nella  Dolomiti Energia Trentino, la stessa squadra che ha lanciato il fratello maggiore, e ieri ha fatto il suo debutto nel basket professionistico, dopo due anni alla  Dolomiti Energia Basketball Academy, con lcui la scorsa stagione ha vinto lo  scudetto Under 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

