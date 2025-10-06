Check Up Day di Grottaminarda successo di partecipazione | i numeri delle visite
Il "Check Up Day" di Grottaminarda è stato un successo di partecipazione. Una domenica mattina all'insegna della prevenzione presso il Presidio Sanitario in via Francesco Flammia. Questi i numeri delle visite gratuite specialistiche effettuate: 60 visite cardiologiche 60 ECG - 20 eco cuore 29. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
