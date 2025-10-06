Che tempo che fa pagelle del 5 ottobre | la letterina di Luciana Littizzetto 10 nuova fase per Mara Venier 8

Dilei.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che Tempo Che Fa è ripartito domenica 5 ottobre 2025, in diretta sul Nove, per la 23esima edizione. In studio una carrellata di ospiti eccellenti, senza rinunciare alla comica Luciana Littizzetto e a Filippa Lagerback, compagne di viaggio storiche di Fabio Fazio. Richard Gere contro Trump. Voto: 8. Un’intervista che doveva riguardare principalmente il documentario Dalai Lama – La saggezza della felicità, ma è impossibile avere l’attivista per i diritti umani Richard Gere senza parlare di attualità americana. In breve, infatti, Trump ha conquistato il palco, per modo di dire, considerando quanto le sue parole e azioni stiano trasformando l’America e impattando il mondo intero. 🔗 Leggi su Dilei.it

che tempo che fa pagelle del 5 ottobre la letterina di luciana littizzetto 10 nuova fase per mara venier 8

© Dilei.it - Che tempo che fa, pagelle del 5 ottobre: la letterina di Luciana Littizzetto (10), nuova fase per Mara Venier (8)

In questa notizia si parla di: tempo - pagelle

Pagelle Juventus Women Como: TOP e FLOP dopo il primo tempo

Pagelle Juve Sassuolo Primavera: TOP e FLOP al termine del primo tempo

Pagelle Atalanta Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo

tempo fa pagelle 5Che tempo che fa, pagelle: Richard Gere ricorda Armani (8), Ornella Vanoni con l'asta appendiabiti (7,5), Mara Venier nostalgica (9) - Dopo una partenza toccante con il ricordo di Richard Gere su Giorgio Armani, la serata è ... Scrive msn.com

tempo fa pagelle 5Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 5 ottobre 2025 - Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 19,30. Secondo tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Tempo Fa Pagelle 5