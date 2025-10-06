Che tempo che fa pagelle del 5 ottobre | la letterina di Luciana Littizzetto 10 nuova fase per Mara Venier 8
Che Tempo Che Fa è ripartito domenica 5 ottobre 2025, in diretta sul Nove, per la 23esima edizione. In studio una carrellata di ospiti eccellenti, senza rinunciare alla comica Luciana Littizzetto e a Filippa Lagerback, compagne di viaggio storiche di Fabio Fazio. Richard Gere contro Trump. Voto: 8. Un’intervista che doveva riguardare principalmente il documentario Dalai Lama – La saggezza della felicità, ma è impossibile avere l’attivista per i diritti umani Richard Gere senza parlare di attualità americana. In breve, infatti, Trump ha conquistato il palco, per modo di dire, considerando quanto le sue parole e azioni stiano trasformando l’America e impattando il mondo intero. 🔗 Leggi su Dilei.it
