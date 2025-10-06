' Che rimanga tra di noi' Giovanni Cacioppo al Nuovo con una raccolta dei suoi migliori monologhi

Ferraratoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 al Teatro Nuovo arriva il comico, cabarettista e attore Giovanni Cacioppo (nella foto) che porta sul palco 'Che rimanga tra di noi', una raccolta dei suoi migliori monologhi scritti in una carriera trentennale.Con il suo stile inconfondibile, fatto di ironia tagliente e osservazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rimanga - giovanni

Giovanni Cacioppo il 6 novembre al teatro Corso di Mestre - Il 6 novembre 2025 il Teatro Corso di Mestre ospita Giovanni Cacioppo con il suo nuovo spettacolo di cabaret “Che rimanga tra noi”. veneziatoday.it scrive

Che rimanga tra noi - Al cineteatro Gavazzeni arriva il famoso comico Giovanni Cacioppo che propone una raccolta dei suoi migliori monologhi scritti in una carriera trentennale. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Rimanga Giovanni Cacioppo Nuovo