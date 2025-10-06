Che fine faranno le barche della Global Sumud Flotilla? Cosa è successo nei precedenti sequestri

Roma, 6 ottobre 2025 – Le quarantadue imbarcazioni della Global Sumud Flotilla – cariche di attivisti e aiuti umanitari – sono state fermate e abbordate dalle forze israeliane. Sono già in corso i rimpatri per le persone a bordo, ma cosa succederà alle barche? Difficile fare pronostici, ma per farsi un'idea potrebbe essere utile guardare alle pratiche già attuate dallo Stato di Israele in situazioni analoghe. La strategia attuata in questi giorni da Tel Aviv rispecchia infatti le operazioni passate: nel 2010, ad esempio, le imbarcazioni della Gaza Freedom Flotilla – un progetto simile a quella della flottiglia 'più recente' – furono intercettate a seguito della violazione del blocco imposto da Israele sullo spazio marittimo della Striscia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Che fine faranno le barche della Global Sumud Flotilla? Cosa è successo nei precedenti sequestri

