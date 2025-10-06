Che festa inaugurazione e vittoria Camaiore | derby tuo con gol da urlo

camaiore 2 seravezza 0 CAMAIORE (4-2-3-1): Di Biagio; Casani, Accorsini, Diana, Tavernini; Bigica, Grilli; Raineri (12’ st Camaiani), Bongiorni (30’ st Marcucci), Luciani; Magazzù (48’ st Macchi). (A disposizione: Di Cicco, Giusti, Belli, Bartelloni, Bertellotti, Usseglio). All. Pietro Cristiani. SERAVEZZA (4-1-3-2): Lagomarsini; Pucci (36’ st Fiore), Mannucci, Pani (22’ st Fontanarosa), Mannelli (30’ st Lecini); Bajic; Tognoni, Bedini, Fabri; Cupani (9’ st Spatari, 15’ st Lepri), Vanzulli. (A disposizione: N. Mosti, Cini, Mattioli, Sforzi). All. Cristiano Masitto. Arbitro: Previdi di Modena (assistenti di linea Marga e Palma di Bologna). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

che festa inaugurazione e vittoria camaiore derby tuo con gol da urlo

Che festa, inaugurazione e vittoria. Camaiore: derby tuo, con gol da urlo

