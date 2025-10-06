Le tre lettere più importanti del Vaticano: Ior. È l'acronimo che sta per Istituto per le Opere di Religione, universalmente nota come banca vaticana o banca di Dio. Quando se ne parla, l'opinione pubblica pensa quasi automaticamente agli scandali degli anni Settanta e Ottanta ma la sua storia è molto più lunga e meno "nera" di come si tende a pensare. Ufficialmente l'Istituto nasce nel 1942 a seguito di un chirografo di Pio XII e subito viene riconosciuto come "ente centrale della Chiesa cattolica", a conferma della sua importanza e anche della sua autonomia. Le origini. Nato nel 1942, in realtà lo Ior ha un'" antenata" che è la commissione cardinalizia per i depositi ad pias causas creata da Leone XIII nel 1887 per amministrare e custodire in un fondo speciale quelle che venivano chiamate le opere pie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Che cos'è lo Ior, la "banca di Dio": crocevia tra scandali e opere pie