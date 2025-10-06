charmed torna in cima alle classifiche di streaming dopo 20 anni

Il celebre serial fantasy degli anni ’90 Charmed sta vivendo un nuovo momento di popolarità, scalando le classifiche di streaming a livello globale quasi 20 anni dopo la sua conclusione. Questa riscoperta si verifica in un periodo particolarmente adatto, in prossimità della stagione autunnale e delle festività di Halloween. La serie, considerata tra le migliori produzioni fantasy di tutti i tempi, narra le vicende delle sorelle Halliwell, potenti streghe dedicate alla protezione del mondo da forze oscure. perché Charmed sta conquistando il pubblico in streaming ora. Charmed rappresenta un esempio emblematico di come una produzione possa mantenere la propria rilevanza nel tempo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

