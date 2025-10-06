Charli XCX continua la sua era da sposa fantasma con un minidress gotico trasparente

Charli XCX non è ancora pronta a lasciare la sua bridal era — e onestamente, chi potrebbe biasimarla? Dopo il suo matrimonio ultra-cool con George Daniel dei The 1975 e una seconda celebrazione in stile club kid veneziano, la popstar del caos è approdata a Parigi per la BoF500 Gala, portandosi dietro lo spirito del suo brat wedding afterparty . letteralmente. Charli XCX è un po’ boho, bridal e un po’ “Halloween-core” a Parigi. La cantante è apparsa in un minidress bianco trasparente che sembrava uscito da un sogno gotico bagnato: frange ovunque, maniche XXL, rouches fluttuanti e quell’energia “appena risorta da un matrimonio nel 1800 ma make it fashion. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Charli XCX continua la sua era da sposa fantasma con un minidress gotico trasparente

In questa notizia si parla di: charli - continua

Un progetto musicale in continua evoluzione, dove convivono riletture dei grandi maestri, da Charlie Parker a Thelonious Monk, da Benny Golson a Herbie Hancock, insieme a composizioni originali e incursioni nel grande songbook americano. La stanza dell Vai su Facebook

Un progetto musicale in continua evoluzione, dove convivono riletture dei grandi maestri, da Charlie Parker a Thelonious Monk, da Benny Golson a Herbie Hancock, insieme a composizioni originali e incursioni nel grande songbook americano. La stanza dell - X Vai su X

Perché il dissing di Taylor Swift contro Charli xcx in Actually Romantic è un passo falso - Nel suo ultimo album The Life Of A Showgirl, Taylor Swift ha pubblicato una canzone, Actually Romantic, che è un dissing a Charlie xcx, ma la popstar ... Come scrive fanpage.it

Nel nuovo album di Taylor Swift ci sarebbe un dissing molto pesante contro Charli XCX - Swift non fa nomi, ma i fan sono sicuri che la persona di cui parla in “Everything is Romantic” sia Charli. Riporta rivistastudio.com