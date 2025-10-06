Charles Leclerc ha trovato la combo perfetta di orologi

Charles Leclerc non è solo uno dei volti più amati del paddock, ma anche uno dei più osservati. E non per le sue interviste post-gara. Al GP di Singapore, il pilota monegasco si è presentato con una combinazione che ha fatto impazzire appassionati di orologi e fan della tecnologia: al polso sinistro un Richard Mille RM 72-01 Flyback Chronograph, all'altro braccio una Whoop band 4.0. Due oggetti diversissimi, ma uniti da un concetto che Leclerc conosce bene: la precisione.

