Channing Tatum e la logica di Hollywood | Ti incentivano a fare roba brutta

Channing Tatum, ospite del podcast Hot Ones, ha spiegato come possa essere difficile per una star promuovere e interpretare le cose che giudica migliori, se non punta i piedi.

