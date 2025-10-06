Channing Tatum e Kirsten Dunst nel final trailer di Roofman

Si piazza tra crime e commedia, a partire da eventi realmenta accaduti, il nuovo film diretto da Derek Cianfrancem con protagonisti Channing Tatum e Kirsten Dunst. Ecco trailer e trama di Roofman. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Channing Tatum e Kirsten Dunst nel final trailer di Roofman

In questa notizia si parla di: channing - tatum

Charlize Theron e Channing Tatum protagonisti della nuova commedia Dance Parents

Demon slayer infinity castle: channing tatum nel cast principale

Demon Slayer, Channing Tatum darà la voce nel nuovo film: "Mi sono innamorato della saga grazie a mia figlia"

Torna anche Channing Tatum nei panni di Gambit, un ruolo che ha finalmente avuto l’opportunità di interpretare per la prima volta in Deadpool & Wolverine. Con la produzione del film ormai completata, le star hanno iniziato a creare l’hype giusto per ciò che l Vai su Facebook

Avengers: Doomsday, Channing Tatum: "Non siete pronti a ciò che vedrete" - X Vai su X

Channing Tatum e Kirsten Dunst nel final trailer di Roofman - Si piazza tra crime e commedia, a partire da eventi realmenta accaduti, il nuovo film diretto da Derek Cianfrancem con protagonisti Channing Tatum e Kirsten Dunst. Come scrive comingsoon.it

Channing Tatum contro Hollywood: "Gli attori sono spinti a fare film brutti per soldi" - L'attore, che è impegnato attualmente nella promozione di Roofman, nuovo film che lo vede protagonista accanto a Kirsten Dunst, si è sfogato contro l'attuale industria ... Scrive msn.com