Channing Tatum contro Hollywood | Gli attori sono spinti a fare film brutti per soldi

L'attore, che è impegnato attualmente nella promozione di Roofman, nuovo film che lo vede protagonista accanto a Kirsten Dunst, si è sfogato contro l'attuale industria Channing Tatum non vede di buon occhio l'attuale situazione dell'industria cinematografica hollywoodiana che a parer suo starebbe andando nella direzione opposta a quella che idealmente dovrebbe essere. Durante una recente apparizione a Hot Ones, la star attualmente impegnata nella promozione di Roofman ha affermato che, allo stato attuale dell'industria, sembra che gli attori siano più incentivati ad apparire in produzioni di qualità inferiore per denaro piuttosto che puntare in alto su qualcosa di buono.

