Cestini per deiezioni canine pieni cattivi odori in via Bottiglieri

6 ott 2025

Cestini per le deiezioni canine ripieni, cattivi odore in via Enrico Bottiglieri a Salerno. La segnalazione arriva da un residente, nel quartiere Irno. “Sono giorni e giorni che non vengono raccolti. E questi sono i risultati. Puzza e degrado”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

