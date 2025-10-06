Cessate esigenze cautelari per la tentata estorsione Scu | tornano liberi in cinque
LECCE - Per cessate esigenze cautelari tornano liberi cinque imputati che devono rispondere dell'accusa di tentata estorsione aggravata. Per loro la sentenza - al termine di un procedimento con rito abbreviato (in caso di condanna c'è lo sconto pari a un terzo della pena) - è calendarizzata per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
