Una tempesta in concomitanza di un’ alta marea senza precedenti, ha allagato tutta la riviera. Dai Lidi Ravennati, passando per Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e tutta la zona della provincia di Rimini, la spiaggia e i lungomare sono stati sommersi. La mareggiata con il livello dell’acqua a ben 1 metro e 24 centimetri sopra il medio mare e le forti raffiche di vento che hanno superato gli 80 chilometri orari, hanno determinato un eccezionale fenomeno di ingressione marina. Oltre agli stabilimenti balneari, molti dei quali erano ancora aperti, sono stati allagate anche le strade dei quartieri a mare, dove ci sono anche ristoranti come lo storico Teresina di Cesenatico, e altre attività commerciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico va sott’acqua. Bagni e strade allagati, soccorsa una disabile