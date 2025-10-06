Cesenatico va sott’acqua Bagni e strade allagati soccorsa una disabile
Una tempesta in concomitanza di un’ alta marea senza precedenti, ha allagato tutta la riviera. Dai Lidi Ravennati, passando per Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e tutta la zona della provincia di Rimini, la spiaggia e i lungomare sono stati sommersi. La mareggiata con il livello dell’acqua a ben 1 metro e 24 centimetri sopra il medio mare e le forti raffiche di vento che hanno superato gli 80 chilometri orari, hanno determinato un eccezionale fenomeno di ingressione marina. Oltre agli stabilimenti balneari, molti dei quali erano ancora aperti, sono stati allagate anche le strade dei quartieri a mare, dove ci sono anche ristoranti come lo storico Teresina di Cesenatico, e altre attività commerciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cesenatico - sott
Riviera sott'acqua a causa del violento temporale, allagamenti diffusi a Cesenatico
Dai Lidi di Ravenna, passando per Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e la provincia di Rimini: tutte le località balneari sono sott’acqua, anche a causa della mancanza delle dune artificiali. Salvata donna disabile dai vigili d Vai su Facebook
La situazione zona per zona a Cesenatico dopo la mareggiata - La situazione lungo i sette chilometri di costa di Cesenatico sta lentamente migliorando. Come scrive livingcesenatico.it