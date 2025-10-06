Cervo cade nel canale e resta incastrato in una griglia | salvato dai vigili del fuoco

Quicomo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti concitati a Vizzola Ticino nella mattinata di lunedì 6 ottobre 2025. Un cervo è precipitato all’interno del canale in via Ponte Canale ed è rimasto bloccato contro le griglie per l’impeto dell’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

