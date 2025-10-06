Cervia rivive l’incubo Bagni e strade sommersi Il Circolo Nautico va ko

La prima domenica di ottobre a Cervia è iniziata con il maltempo che è tornato a sferzare la città. I forti venti di bora e il mare agitato hanno provocato numerosi allagamenti. L’acqua ha invaso il Circolo Nautico Amici della Vela di Milano Marittima, bagnando completamente la parte esterna, e ha raggiunto anche una parte del lungomare di Cervia, arrivando fino al viale Roma. Alcune strade di Milano Marittima erano impraticabili, mentre residenti e i gestori degli stabilimenti balneari si sono trovati a fronteggiare la situazione d’emergenza. Gilberto Dradi, titolare dello stabilimento CerviAmare, ha raccontato di avere due stabilimenti con "un bar sommerso da circa 20 centimetri d’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

