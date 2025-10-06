Certo certissimo anzi probabile | non si riferisce alla commedia omonima peraltro a lieto fine

Fino a qualche giorno, la popolazione mondiale, vedeva in esso un evento di normale routine di questi tempi.Tale atteggiamento della stessa concerneva il prendere atto che una decisione presa dai vertici di quanti decidono per il proprio paese in merito alla cessazione dei fuochi di guerra, il giorno dopo era stata già modificata e resa irriconoscibile L’ultima di esse è uscita e rientrata nel giro di 24 ore, anche perchè, a dilatare i tempi, ha contribuito molto la differenza di fuso orario tra l’America e Israele. Riguarda l’annuncio dato da Nethanyau, che “la situazione era a un passo da una svolta” sottinteso “positiva”, mentre in realtà Hamas stava continuando a girare in tondo attorno al problema. 🔗 Leggi su Ildenaro.it