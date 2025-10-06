Certe cose finiscono in sala stampa

Ilgiornale.it | 6 ott 2025

C'è sempre di mezzo il Torino. Sabato a Roma, dopo il pareggio contro la Lazio, è toccato all'allenatore granata Baroni assistere alla baruffa condominiale tra un paio di cronisti al seguito, Pagliara Mario de La Gazzetta dello Sport e Oddenino Gianluca de La Stampa. Risulta agli atti che Baroni abbia perso la calma dopo che una domanda del Pagliara sulla buona prova del Toro era stata commentata con una ghignata dal sodale del foglio torinese che non condivideva il complimento. La furia dell'allenatore era rivolta proprio al sorriso ironico dell'inviato de La Stampa, rimproverato per i toni e i comportamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

