Certe cose finiscono in sala stampa
C'è sempre di mezzo il Torino. Sabato a Roma, dopo il pareggio contro la Lazio, è toccato all'allenatore granata Baroni assistere alla baruffa condominiale tra un paio di cronisti al seguito, Pagliara Mario de La Gazzetta dello Sport e Oddenino Gianluca de La Stampa. Risulta agli atti che Baroni abbia perso la calma dopo che una domanda del Pagliara sulla buona prova del Toro era stata commentata con una ghignata dal sodale del foglio torinese che non condivideva il complimento. La furia dell'allenatore era rivolta proprio al sorriso ironico dell'inviato de La Stampa, rimproverato per i toni e i comportamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: certe - cose
Diciotto anni dopo il delitto di Garlasco, è svolta sul profilo genetico di Ignoto 3. Il genetista: “Certe cose non dovrebbero mai accadere”
«Katia Ricciarelli poteva stare zitta, certe cose non vanno neanche pensate»: famosa conduttrice asfalta l’ex di Baudo
Franco Bragagna secco: “Jacobs danneggia palesemente il sudafricano. Tilli un ultras: come fa a dire certe cose?”
Certe cose fanno perdere la pazienza. Come le cover del telefono gettate nella plastica, le bottigliette non schiacciate, gli spazzolini buttati dove non si deve. Nel nuovo episodio di Mario in tHERApia, il nostro operatore prova ad avere un approccio zen. Guard Vai su Facebook
Gli altri non fanno certe cose - X Vai su X
Certe cose finiscono in sala stampa - Bei tempi quando Gianni Brera e Gino Palumbo non soltanto se le dissero nella tribuna stampa di Brescia ... Da ilgiornale.it