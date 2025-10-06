Ceroli Totale le sculture di 70 anni di carriera a Roma alla GNAMC
Roma, 6 ott. (askanews) - La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea rende omaggio a uno dei protagonisti italiani del Novecento con la mostra "Ceroli Totale", fino all'11 gennaio 2026. L'esposizione ripercorre settant'anni di ricerca di Mario Ceroli, attraverso una selezione di venti opere tra sculture e installazioni provenienti dalla collezione della GNAMC, di Banca Ifis e dell'artista. Ceroli ha inoltre creato due opere site-specific, "La grande quercia" e "Le ceneri". La direttrice della Galleria Renata Cristina Mazzantini ha spiegato: "Ceroli rappresenta la storia dell'arte italiana del secondo dopoguerra, ha attraversato diverse stagioni, sappiamo che è stato uno degli interpreti anche della scuola di piazza del Popolo, quindi ha avuto una vena pop, è stato uno degli interpreti dell'arte povera, per poi sviluppare un linguaggio suo, personalissimo, che lo ha portato prima alla creazione della sagoma e poi, per giustapposizione, di nuovo alla creazione del volume. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ceroli - totale
L’asta Design Properties, svoltasi martedì 16 settembre, ha registrato risultati eccellenti: 80% di lotti venduti, un incremento medio del 180% sulle stime e un totale di circa 700.000 euro di aggiudicazioni. Un successo che conferma ancora una volta il ruolo di Vai su Facebook
Ceroli totale, 70 anni di ricerca in mostra alla Gnamc - plasmati’ nella nuova collocazione delle sale della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma: si presen ... Segnala ansa.it
“Ceroli Totale”, le sculture di 70 anni di carriera a Roma alla GNAMC - (askanews) – La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea rende omaggio a uno dei protagonisti italiani del Novecento con la mostra “Ceroli Totale”, fino all’11 gennaio 2026. askanews.it scrive