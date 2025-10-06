Roma, 6 ott. (askanews) - La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea rende omaggio a uno dei protagonisti italiani del Novecento con la mostra "Ceroli Totale", fino all'11 gennaio 2026. L'esposizione ripercorre settant'anni di ricerca di Mario Ceroli, attraverso una selezione di venti opere tra sculture e installazioni provenienti dalla collezione della GNAMC, di Banca Ifis e dell'artista. Ceroli ha inoltre creato due opere site-specific, "La grande quercia" e "Le ceneri". La direttrice della Galleria Renata Cristina Mazzantini ha spiegato: "Ceroli rappresenta la storia dell'arte italiana del secondo dopoguerra, ha attraversato diverse stagioni, sappiamo che è stato uno degli interpreti anche della scuola di piazza del Popolo, quindi ha avuto una vena pop, è stato uno degli interpreti dell'arte povera, per poi sviluppare un linguaggio suo, personalissimo, che lo ha portato prima alla creazione della sagoma e poi, per giustapposizione, di nuovo alla creazione del volume. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Ceroli Totale", le sculture di 70 anni di carriera a Roma alla GNAMC