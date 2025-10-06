Cereali verso una semina piena di incertezze | Costi di produzione superano i prezzi

“La pubblicazione dei costi di produzione da parte di Ismea certifica un dato che la nostra organizzazione denuncia ormai da troppo tempo: i costi per la produzione dei cereali sono ormai da anni, salvo rare eccezioni, superiori ai prezzi remunerati agli agricoltori. Come possono continuare le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Confagricoltura Arezzo: cereali, verso una semina piena di incertezze

Istat, previsione di semina dei cereali -6,7%, è colpa del clima - Nel 2024 le previsioni di semina per i cereali scendono del 6,7%, diversamente dall'andamento stabile degli ultimi anni. Secondo ansa.it

