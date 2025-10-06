Cerca di sedare una rissa | 37enne aggredito da due ragazzi francesi

Como, 6 ottobre 2025 - Due ragazzi francesi sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Como, la scorsa notte. Per i due giovani, entrambi di 22 anni, residenti in Francia e incensurati, l’accusa è di lesioni personali in concorso. I fatti al centro della vicenda sono avvenuti s abato sera, 4 ottobre, quando un 37enne marocchino si è presentato in evidente stato di agitazione all'entrata della Questura di Como. Il 37enne ha riferito di essere stato aggredito da due persone, indicandole all'agente in servizio. Con l'aiuto di una volante presente in zona i due giovani sono stati subito bloccati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

