C’era una volta Modena Scatti ricordi e tradizioni Nell’archivio di Zagaglia rivive il passato della città

Selmi Zagaglia, dica 33. "33. come le edizioni del mio Ferragosto modenese (ma potrebbero essere anche di più), o come ’33, il mio anno di nascita (Dopo Cristo eh!)", ci tiene a puntualizzare ridendo. Di anni ne ha compiuti 92 (ieri) ma, per quanto ne sappiamo, Beppe potrebbe aver viaggiato nel tempo e nello spazio. Basta mettere il naso dentro il suo studio di via Cervetta, in pieno centro, per avere un’idea delle mille esistenze che ha già vissuto. Laureato in Medicina ("ma non ho mai voluto davvero fare il dottore"), storico commerciante, fotografo, scrittore, narratore. E più recentemente, nella sua seconda giovinezza, anche pittore per passione, nonostante non ami prendersi troppo sul serio: "I miei quadri li chiamo ’sbabiozzi’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

