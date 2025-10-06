Centrosinistra | idea programma ' in tour' Incombe il nodo premiership

AGI - Intercettare la 'scintilla' che arriva dalla società civile e che si è vista anche nelle ultime ore nelle piazze italiane. L'obiettivo viene indicato da tre leader del fronte progressista su quattro. Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli appaiono in rapida sequenza sul palco di Rumore, il festival di Fanpage. Manca Giuseppe Conte, fermato da una indisposizione che lo ha tenuto lontano anche dalla delegazione M5s in piazza sabato a Roma. In particolare, Elly Schlein sottolinea come, nel corso degli anni, il Partito Democratico e il centrosinistra in generale non sono stati capaci di stare con i piedi piantati nella realtà. 🔗 Leggi su Agi.it

