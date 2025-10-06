Centrosinistra | idea programma ' in tour' Incombe il nodo premiership
AGI - Intercettare la 'scintilla' che arriva dalla società civile e che si è vista anche nelle ultime ore nelle piazze italiane. L'obiettivo viene indicato da tre leader del fronte progressista su quattro. Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli appaiono in rapida sequenza sul palco di Rumore, il festival di Fanpage. Manca Giuseppe Conte, fermato da una indisposizione che lo ha tenuto lontano anche dalla delegazione M5s in piazza sabato a Roma. In particolare, Elly Schlein sottolinea come, nel corso degli anni, il Partito Democratico e il centrosinistra in generale non sono stati capaci di stare con i piedi piantati nella realtà. 🔗 Leggi su Agi.it
Castelli-Putzu, che furbata: l'idea della civica sbanca e affossa il centrosinistra
Nella seconda puntata di Focus, il programma condotto da #MariaRosariaBoccia e in onda lunedì dalle 20:45 su RTV, l'ospite sarà #MarcoRizzo In esclusiva vi anticipiamo che si parlerà della sua idea per il nuovo centrodestra e centrosinistra - e non solo -
Centrosinistra, prove di coalizioneTrattative per programma e alleati - Il centrosinistra prova a fare quadrato intorno a Francesca Barracciu e punta dritto alla campagna elettorale in vista delle regionali di primavera indicando sin da ora tre priorità: la scrittura del ... Riporta unionesarda.it
Primarie centrosinistra, ecco PuppatoVenerdì il suo tour elettorale in Sardegna - Sarà l'occasione per presentare il suo progetto politico per l'Italia, che si fonda su "Un'altra idea di mondo: perché un mondo totalmente nuovo si deve realizzare". unionesarda.it scrive