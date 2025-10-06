Cento grammi di cocaina sequestrati nell’operazione dei Carabinieri di Agropoli

Cilentoreporter.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'operazione di grande rilevanza per la sicurezza pubblica, i Carabinieri di Agropoli hanno recentemente portato a termine un'importante azione di contrasto al traffico di stupefacenti, culminata nel sequestro di cento grammi di cocaina L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

cento grammi di cocaina sequestrati nell8217operazione dei carabinieri di agropoli

© Cilentoreporter.it - Cento grammi di cocaina sequestrati nell’operazione dei Carabinieri di Agropoli

In questa notizia si parla di: cento - grammi

Fine corsa al casello, nel cruscotto dell'auto c'erano oltre cento grammi di cocaina: giovane in arresto

Franco Berrino: “Dieci grammi al giorno di olio extravergine di oliva riducono la mortalità del 10 per cento"

cento grammi cocaina sequestratiDroga, scoperta banda ad Agropoli - Operazione dei carabinieri coordinati dalla Procura di Vallo della Lucania. Come scrive rainews.it

cento grammi cocaina sequestratiTrapani, sequestrati cinque chili di cocaina: 500mila euro il valore stimato - La polizia di Stato di Trapani ha sequestrato complessivamente la droga dal valore al dettaglio stimato dagli investigatori in circa 500 ... Scrive lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Cento Grammi Cocaina Sequestrati