Cento anni di monsignor Luigi Lojali Lugnano in Teverina celebra il parroco mai dimenticato

Lugnano in Teverina festeggerà l’11 e 12 ottobre i cento anni di monsignor Luigi Lojali, il parroco mai dimenticato, morto nel 2008, che guidò la parrocchia lugnanese dal 1956 al 1992. Sarà una due giorni di iniziative organizzate dall’amministrazione comunale e dalla banda musicale. “La figura. 🔗 Leggi su Ternitoday.it