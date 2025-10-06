Cento anni di monsignor Luigi Lojali Lugnano in Teverina celebra il parroco mai dimenticato

Lugnano in Teverina festeggerà l’11 e 12 ottobre i cento anni di monsignor Luigi Lojali, il parroco mai dimenticato, morto nel 2008, che guidò la parrocchia lugnanese dal 1956 al 1992. Sarà una due giorni di iniziative organizzate dall’amministrazione comunale e dalla banda musicale. “La figura. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

cento anni monsignor luigiDue giorni di festeggiamenti per i cento anni dalla nascita di monsignor Lojali - Sabato 11 e domenica 12 ottobre Lugnano in Teverina festeggerà i cento di monsignor Luigi Lojali, il parroco, mai ... Scrive orvietonews.it

cento anni monsignor luigiMonza: apre l’anno del beato monzese Luigi Talamoni, a cento anni dalla morte - Si è aperto ufficialmente il 5 ottobre l’anno talamoniano, nel centesimo anniversario dalla morte del beato Luigi Talamoni, patrono di Monza e Brianza. Riporta msn.com

