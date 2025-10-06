Centinaia di turisti bloccati da una bufera di neve sul Monte Everest | soccorsi in corso

Fanpage.it | 6 ott 2025

L'emergenza è scattata venerdì sera nella remota valle di Karma, a 4.200 metri di quota, quando condizioni meteorologiche eccezionali hanno trasformato quella che doveva essere un'escursione di piacere in un incubo per quasi un migliaio di turisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

centinaia turisti bloccati buferaCentinaia di escursionisti bloccati sull'Everest da una bufera di neve - Quasi mille persone sono intrappolate da una tempesta negli accampamenti sul versante orientale dell'Everest. msn.com scrive

centinaia turisti bloccati buferaCentinaia di escursionisti bloccati da una bufera sul versante tibetano dell’Everest sono stati soccorsi - 900 metri di altezza sul versante tibetano dell’Everest, la montagna più alta al mondo, a causa di intense tempeste. Scrive ilpost.it

