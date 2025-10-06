Centinaia di turisti bloccati da una bufera di neve sul Monte Everest | soccorsi in corso
L'emergenza è scattata venerdì sera nella remota valle di Karma, a 4.200 metri di quota, quando condizioni meteorologiche eccezionali hanno trasformato quella che doveva essere un'escursione di piacere in un incubo per quasi un migliaio di turisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Centinaia di escursionisti bloccati sull'Everest da una bufera di neve - Quasi mille persone sono intrappolate da una tempesta negli accampamenti sul versante orientale dell'Everest. msn.com scrive
Centinaia di escursionisti bloccati da una bufera sul versante tibetano dell’Everest sono stati soccorsi - 900 metri di altezza sul versante tibetano dell’Everest, la montagna più alta al mondo, a causa di intense tempeste. Scrive ilpost.it