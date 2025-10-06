Centinaia di escursionisti intrappolati sull’Everest | rischio ipotermia e congelamento a 5.000 metri

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tempesta improvvisa blocca oltre 200 persone sul tetto del mondo. Oltre 200 escursionisti sono rimasti bloccati sul Monte Everest, la vetta più alta del pianeta con i suoi 8.849 metri, dopo una violenta tempesta che ha colpito la zona a 4.900 metri di altitudine. Le raffiche di vento e le intense nevicate hanno distrutto tende e provviste, rendendo impraticabili i sentieri di discesa e isolando i gruppi al campo base. Le squadre di soccorso sono già riuscite a portare in salvo 35 persone, ma le operazioni continuano a essere estremamente difficili a causa delle condizioni meteo proibitive. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

