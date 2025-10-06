Cent’anni dalla morte di Giacomo Boni l’archeologo che riportò alla luce Roma
Ricorrono quest’anno cento anni dalla morte di Giacomo Boni, l’archeologo veneziano che riportò alla luce la Roma della prima antichità. L’associazione culturale M.Arte APS, sempre attenta sia agli impatti culturali di maggiore rilevanza che ai collegamenti “sottili” fra essi e gli sviluppi della società, intende celebrare questo importante italiano con un convegno a lui dedicato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Giacomo Boni, l'Indiana Jones della romanità - Saper leggere nella terra i segreti della storia e saper poi raccontare alle persone quello che lui riusciva a vedere e quindi a scoprire: a cent'anni dalla morte di Giacomo Boni, uno dei più celebri ... Segnala ansa.it