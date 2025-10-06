Censimento 2025 Messina chiamata a rispondere | obbligo e responsabilità civica

Da oggi, lunedì 6 ottobre 2025, prende avvio il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, promosso dall’Istat e attivo fino al 23 dicembre. Anche Messina è coinvolta in questa importante rilevazione statistica che, a livello nazionale, interessa 2.533 Comuni e circa 1,5 milioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it