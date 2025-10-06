Cena solidale per la Fondazione Veronesi raccolti fondi per la ricerca
La Responsabile della Delegazione di Padova di Fondazione Umberto Veronesi ETS, Elisa Drago, ha rinnovato il suo grande impegno nei confronti della ricerca scientifica, organizzando una nuova edizione della cena di raccolta fondi, che si è tenuta venerdì 3 ottobre dalle ore 20.00 presso lo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Cena solidale per la Fondazione Veronesi, raccolti fondi per la ricerca - I partecipanti hanno contribuito al finanziamento alla ricerca scientifica nell’ambito dei tumori tipicamente femminili ... padovaoggi.it scrive
PAM PANORAMA a fianco di Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca sui tumori femminili - Pam Panorama rinnova il proprio impegno a favore della salute e del benessere al fianco di Fondazione Umberto Veronesi ETS, sostenendo concretamente la ricerca scientifica sui tumori tipicamente ... Da comunicati-stampa.net