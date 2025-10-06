Celta gioca per la reforestation di Ourense dopo gli incendi

2025-10-06 18:52:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Lui celtico con la Federazione calcistica di calcio e L’Unione sportiva di Ourense gioca questo mercoledì in Balaídos una festa amichevole, in un’iniziativa di solidarietà promossa in risposta al Onda di fuoco che ha spazzato la Galizia in particolare la provincia di Ourense, lo scorso agosto. L’iniziativa consiste in beneficenza che si terrà questo mercoledì, Alle 20:00 allo stadio Balaídos tra Celta e una selezione di Ourense. La collezione completa sarà destinata ai progetti di riforestazione nella provincia di Ourense. Ci sarà anche bizum di solidarietà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com