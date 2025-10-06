Cellule T regolatorie i guardiani del sistema immunitario che valgono un Nobel

Un premio alla conoscenza dei meccanismi più profondi del nostro corpo e, insieme, alla speranza di nuove terapie per malattie ancora oggi senza cura. Il Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato agli statunitensi Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell, e al giapponese Shimon Sakaguchi, per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica – il sistema di “freni” che impedisce alle nostre difese di rivolgersi contro se stesse. Secondo il Comitato del Nobel, i tre scienziati “hanno identificato i guardiani del sistema immunitario, le cellule T regolatrici, che impediscono alle cellule immunitarie di attaccare il nostro stesso organismo”. 🔗 Leggi su Formiche.net

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi ricevono il premio per aver identificato le cellule T regolatorie e il gene FOXP3. Nuove prospettive per malattie autoimmuni e cancro

