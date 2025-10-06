C' è un' anima innovativa in Siria che niente e nessuno ha mai fermato e dopo le elezioni è pronta fiorire

Wired.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla diaspora ai talenti locali, le startup della Siria stanno trasformando un Paese devastato in un hub di innovazione, nonostante blackout, un’economia in contanti e le recenti elezioni parlamentari indirette. 🔗 Leggi su Wired.it

c 232 un anima innovativa in siria che niente e nessuno ha mai fermato e dopo le elezioni 232 pronta fiorire

© Wired.it - C'è un'anima innovativa in Siria che niente e nessuno ha mai fermato e, dopo le elezioni, è pronta fiorire

In questa notizia si parla di: anima - innovativa

Cerca Video su questo argomento: C 232 Anima Innovativa