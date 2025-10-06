C’è una via vai a La7… Francesca Albanese abbandona improvvisamente In Onda
Domenica di via vai a La7. Se in mattinata è stato Luca Telese, conduttore di In Onda, ad abbandonare lo studio di Omnibus dopo un duro scontro con Capezzone, alla sera è proprio nel suo programma dell’ access prime time con Marianna Aprile che si è verificata un’altra uscita improvvisa durante il dibattito. Protagonista del secondo episodio di giornata, Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi occupati. A scatenare la reazione della giurista, le parole di Francesco Giubilei di Fondazione Alleanza Nazionale sul tema del genocidio: Io intanto vorrei citare una personalità che purtroppo, quando si parla di questi temi, almeno negli ultimi mesi viene poco citata e invece penso che abbia una posizione di buon senso che è la senatrice a vita Liliana Segre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”
Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”
Francesca Albanese lascia uno studio TV quando sente il nome di Liliana Segre e definisce “inaccettabile” il piano di pace. Al confronto ad Hamas sono colombe. @FranceskAlbs walks out of a TV studio at Segre’s name and rejects the peace plan. Even Ham - X Vai su X
Ultimo ore di promozione! Per noi quella palestinese resta la causa delle cause, e continuiamo a sostenerla. Per questo stiamo con Francesca Albanese e con la Global Sumud Flotilla, anche e soprattutto in un momento difficilissimo come questo. Per questo Vai su Facebook