Domenica di via vai a La7. Se in mattinata è stato Luca Telese, conduttore di In Onda, ad abbandonare lo studio di Omnibus dopo un duro scontro con Capezzone, alla sera è proprio nel suo programma dell’ access prime time con Marianna Aprile che si è verificata un’altra uscita improvvisa durante il dibattito. Protagonista del secondo episodio di giornata, Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi occupati. A scatenare la reazione della giurista, le parole di Francesco Giubilei di Fondazione Alleanza Nazionale sul tema del genocidio: Io intanto vorrei citare una personalità che purtroppo, quando si parla di questi temi, almeno negli ultimi mesi viene poco citata e invece penso che abbia una posizione di buon senso che è la senatrice a vita Liliana Segre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - C’è una via vai a La7… Francesca Albanese abbandona improvvisamente In Onda