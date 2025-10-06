C’è anche lo yogurt fatto con le formiche ed è buono Parola di chef stellato

Copenaghen (Danimarca), 6 ottobre 2025 – Buono questo yogurt. Il segreto? E’ fatto con. le formiche. Non, non è l’ennesima idea di marketing, ma quanto ottenuto da un gruppo di ricercatori dell’ Università di Copenaghen, che si sono basati su una tradizione quasi dimenticata dei Balcani e della Turchia. I risultati del loro lavoro scientifico-culinario, pubblicati di recente sulla rivista iScience, mostrano come batteri, acidi ed enzimi dei laboriosi insetti siano in grado di avviare la fermentazione del latte, trasformandolo appunto in un autentico yogurt. Un barattolo e quattro formiche. La “ricetta” messa in pratica dagli studiosi si basa su un metodo antico, oggi tramandato oralmente nei villaggi balcanici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

