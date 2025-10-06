CdA Juve Reuters | Elkann prepara le nomine ma… L’azionista Tether presenterà la sua lista | tutto quello che può accadere il 7 novembre

CdA Juve (Reuters): ci sono importanti aggiornamenti sulle possibili nuove figure: ecco cosa filtra su Tether. Si preannuncia un Consiglio d’Amministrazione infuocato in casa Juventus. Il 7 novembre si terrà l’assemblea per la nomina del nuovo CdA, ma i lavori sono già in corso e lo scenario si sta delineando: da un lato la lista dell’azionista di maggioranza, John Elkann, dall’altro la mossa a sorpresa di un nuovo, potente socio di minoranza. Come previsto, nella lista di Elkann figureranno i nomi del nuovo corso dirigenziale: l’ingresso nel board del Direttore Generale Damien Comolli e della leggenda Giorgio Chiellini, a sancire la nuova struttura sportiva del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

