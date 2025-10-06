Cavallo finisce in un fossato salvato dai vigili del fuoco

Arezzonotizie.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era finito in un fossato e non riusciva a uscirne. In suo soccorso sono arrivati i vigli del fuoco che sono riusciti a salvarlo. Protagonista della disavventura è un cavallo che ieri, in località Montecchio, è finito al bordo della strada, in un fossato profondo circa due metri.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cavallo - finisce

Rischia di annegare, cavallo salvato dai vigili del fuoco - Protagonista della vicenda, avvenuta stamani a Spoltore, nel Pescarese, è un cavallo che, dopo aver scavalcato la ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cavallo Finisce Fossato Salvato