Cavallo cade in un fossato | recuperato dai vigili del fuoco
CASTIGLION FIORENTINO – Incidente fortunatamente risolto in maniera positiva nella serata di ieri (5 ottobre) nell’Aretino. I vigili del fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti a Montecchio nel comune di Castiglion Fiorentino, per soccorrere un cavallo. L’animale era caduto in un fossato di circa due metri di profondità e non riusciva a liberarsi e l’intervento della squadra dei vigili del fuoco è valso a imbracare l’equino e, con l’ausilio di un mezzo agricolo che è stato reperito sul posto, a sollevarlo e riportarlo sul piano strada. A quel punto il cavallo è stato affidato ai proprietari, che erano presenti e alle cure di un veterinario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
