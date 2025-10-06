Cavallo cade in un fossato a Montecchio | salvato dai Vigili del Fuoco di Cortona
Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, Distaccamento di Cortona, sono intervenuti nel comune di Castiglion Fiorentino, in località Montecchio, per un soccorso animale. Un cavallo era infatti caduto in un fossato profondo circa due metri e non riusciva più a risalire autonomamente. La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, ha provveduto a imbracare l’animale e, grazie all’ausilio di un mezzo agricolo reperito in loco, è riuscita a sollevarlo e riportarlo sul piano stradale. L’intervento si è concluso positivamente: il cavallo, una volta tratto in salvo, è stato affidato ai proprietari presenti sul posto, in buone condizioni. 🔗 Leggi su Lortica.it
