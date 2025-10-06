Cavallo cade in un fossato a Montecchio | salvato dai Vigili del Fuoco di Cortona

Lortica.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, Distaccamento di Cortona, sono intervenuti nel comune di Castiglion Fiorentino, in località Montecchio, per un soccorso animale. Un cavallo era infatti caduto in un fossato profondo circa due metri e non riusciva più a risalire autonomamente. La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, ha provveduto a imbracare l’animale e, grazie all’ausilio di un mezzo agricolo reperito in loco, è riuscita a sollevarlo e riportarlo sul piano stradale. L’intervento si è concluso positivamente: il cavallo, una volta tratto in salvo, è stato affidato ai proprietari presenti sul posto, in buone condizioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

cavallo cade in un fossato a montecchio salvato dai vigili del fuoco di cortona

© Lortica.it - Cavallo cade in un fossato a Montecchio: salvato dai Vigili del Fuoco di Cortona

In questa notizia si parla di: cavallo - cade

Uboldo, Garbagnate: spunta una moto e cade dal cavallo, ferito 60enne

Quattordicenne cade da cavallo lungo i percorsi di Bovo Marina, è in gravi condizioni: trasferita in elisoccorso a Palermo

Cade da cavallo procurandosi diversi traumi

cavallo cade fossato montecchioSoccorsi in forze per il cavallo bloccato nel fosso - CASTIGLION FIORENTINO: L'animale non riusciva a riguadagnare la strada: i vigili del fuoco lo hanno imbracato e tratto in salvo aiutandosi con un mezzo agricolo ... Scrive toscanamedianews.it

cavallo cade fossato montecchioCavallo cade in un fossato: recuperato dai vigili del fuoco - Incidente fortunatamente risolto in maniera positiva nella serata di ieri (5 ottobre) nell'Aretino. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cavallo Cade Fossato Montecchio