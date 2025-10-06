Jaylen BARFORD (24 minuti, 13 da 2, 26 da 3, 22 ai liberi, 1 rimbalzo, 4 assist, 10 punti): Viaggia a corrente alternata anche perché limitato dai falli. Ci mette corpo e intensità, pur non trovando mai il ritmo a lui congeniale. Voto 6 Tomas WOLDETENSAE (18 minuti, 11 da 2, 12 da 3, 24 ai liberi, 4 rimbalzi, 5 punti): L’impressione è che debba ancora comprendere il ruolo da interpretare nel mosaico biancorosso, viaggia quindi di contorno al match, ma con volontà. Voto 5.5 Troy CAUPAIN (29 minuti, 01 da 2, 36 da 3, 26 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 10 assist, 11 punti): Tanta fisicità in difesa e palloni al bacio distribuiti ai compagni per tutto la contesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caupain, fisicità e assist al bacio. Smith e Severini faticano ancora