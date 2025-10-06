Caupain fisicità e assist al bacio Smith e Severini faticano ancora

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jaylen BARFORD (24 minuti, 13 da 2, 26 da 3, 22 ai liberi, 1 rimbalzo, 4 assist, 10 punti): Viaggia a corrente alternata anche perché limitato dai falli. Ci mette corpo e intensità, pur non trovando mai il ritmo a lui congeniale. Voto 6 Tomas WOLDETENSAE (18 minuti, 11 da 2, 12 da 3, 24 ai liberi, 4 rimbalzi, 5 punti): L’impressione è che debba ancora comprendere il ruolo da interpretare nel mosaico biancorosso, viaggia quindi di contorno al match, ma con volontà. Voto 5.5 Troy CAUPAIN (29 minuti, 01 da 2, 36 da 3, 26 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 10 assist, 11 punti): Tanta fisicità in difesa e palloni al bacio distribuiti ai compagni per tutto la contesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

caupain fisicit224 e assist al bacio smith e severini faticano ancora

© Ilrestodelcarlino.it - Caupain, fisicità e assist al bacio. Smith e Severini faticano ancora

Cerca Video su questo argomento: Caupain Fisicit224 Assist Bacio