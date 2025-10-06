Catwoman nel dcu | la conferma che fa pendere l’ago della bilancia

Le recenti dichiarazioni riguardanti le strategie di gestione di uno dei personaggi più iconici di Batman all’interno del DC Universe rappresentano un passo importante per il futuro della saga. Attualmente, la timeline del DCU si sviluppa su un arco temporale relativamente breve in termini di uscite, anche se il film dedicato a Superman ha già evidenziato un universo narrativo che si estende per almeno 300 anni. Con numerosi progetti futuri annunciati, tra cui il primo film dedicato a Batman, l’attenzione si concentra sulle modalità con cui la Warner Bros. e i creatori intendono sviluppare i personaggi principali e le storie secondarie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Catwoman nel dcu: la conferma che fa pendere l’ago della bilancia

In questa notizia si parla di: catwoman - conferma

James Gunn conferma piani per Catwoman nel DCU

James Gunn conferma piani per Catwoman nel DCU - James Gunn conferma l’interesse per Catwoman nella DCU: Selina Kyle potrebbe debuttare in The Brave and the Bold o in futuri film. Scrive cinefilos.it

Batman: The Brave & The Bold, James Gunn conferma: "Ci sono piani per Catwoman nel DCU" - Il direttore creativo del DCU e presidente dei DC Studios ha confermato che molto presto anche Catwoman entrerà nella ... Secondo cinema.everyeye.it