Cattivi ragazzi pessimi maestri
Caro Vittorio, come tuo coetaneo e fedele lettore del nostro Giornale da sempre, posso fare una piccola critica? A pagina 3 del numero di oggi c'è una foto di alcuni studenti di Bisceglie che elegantemente mostrano un cartello con la scritta «Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini». Purtroppo avete nascosto le facce di questi studenti, suppongo perché dovrebbero essere minorenni e la legge non ne permette la pubblicazione. Io invece (e penso tanti altri come me) avrei preferito vedere i volti di questi ragazzi e soprattutto mi sarebbe piaciuto che li vedessero i loro genitori ed i loro insegnanti per capire fino a che punto hanno perso il controllo dei rispettivi figli e studenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: cattivi - ragazzi
Maturità, la ribellione degli studenti all’orale. D’Avenia: “I ragazzi non sono sfaticati, gli insegnanti non sono cattivi: il sistema è incompleto. Non serve avere ragione, serve cambiare”
Maturità, la ribellione degli studenti all’orale. D’Avenia: “I ragazzi non sono sfaticati, gli insegnanti non sono cattivi. Non serve avere ragione, serve cambiare”
Le classi quarte dell’ ISIS Galilei-Cossar alla conferenza “Carcere e giustizia riparativa: don Claudio Burgio: testimone di Speranza. Dialogo sulla legalità-non esistono ragazzi cattivi.” #CarcereEGiustizia #GiustiziaRiparativa #Legalità #ISISGalileiCossar #isis Vai su Facebook
“CATTIVI. Le #carceri dei ragazzi viste da dentro” il 25 settembre a Roma. La presentazione del nuovo Podcast di Antigone e Next New Media alla Città dell'Altra Economia di Testaccio. https://lettera22.it/cattivi-le-carceri-dei-ragazzi-viste-da-dentro-il-25-sette - X Vai su X
Cattivi ragazzi, pessimi maestri - Non vorrei vedere i loro volti per esporli al pubblico ludibrio, ma perché è giusto che i cittadini, a cominciare dai genitori e dagli insegnanti, si assumano la responsabilità morale di ciò che hanno ... Secondo msn.com
IL COMMENTO I cattivi maestri di Ischia - Da sempre la società s’interroga su un quesito: E’ meglio crescere sotto la guida di un maestro (o più maestri) oppure è preferibile l’auto- Da ilgolfo24.it