Caro Vittorio, come tuo coetaneo e fedele lettore del nostro Giornale da sempre, posso fare una piccola critica? A pagina 3 del numero di oggi c'è una foto di alcuni studenti di Bisceglie che elegantemente mostrano un cartello con la scritta «Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini». Purtroppo avete nascosto le facce di questi studenti, suppongo perché dovrebbero essere minorenni e la legge non ne permette la pubblicazione. Io invece (e penso tanti altri come me) avrei preferito vedere i volti di questi ragazzi e soprattutto mi sarebbe piaciuto che li vedessero i loro genitori ed i loro insegnanti per capire fino a che punto hanno perso il controllo dei rispettivi figli e studenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cattivi ragazzi, pessimi maestri