Una patologia che compromette la funzione visiva e che colpisce circa 3-5 bambini ogni 10.000. Per fare rete e tendersi la mano, un gruppo di mamme e papà di bambini con questa patologia ha costituito l’Associazione Cataratta Congenita e oggi hanno raccolto le loro testimonianze in un libro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cataratta congenita, le storie in un libro. La mamma di Mira: «La ricerca di una causa mi ha tormentato a lungo. Oggi è afachica, ma con i suoi occhiali che definiamo fanaloni ci ha insegnato a scegliere comunque la felicità»