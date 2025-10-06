Cataratta congenita le storie in un libro La mamma di Mira | La ricerca di una causa mi ha tormentato a lungo Oggi è afachica ma con i suoi occhiali che definiamo fanaloni ci ha insegnato a scegliere comunque la felicità
Una patologia che compromette la funzione visiva e che colpisce circa 3-5 bambini ogni 10.000. Per fare rete e tendersi la mano, un gruppo di mamme e papà di bambini con questa patologia ha costituito l’Associazione Cataratta Congenita e oggi hanno raccolto le loro testimonianze in un libro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
