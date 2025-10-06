Catania tenta di prelevare con un bancomat rubato e aggredisce gli agenti
Pregiudicato di 35 anni arrestato a Catania mentre tentava di prelevare con un bancomat rubato. Aggrediti gli agenti durante il fermo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: catania - tenta
Catania tenta di rimuovere le ganasce: denunciato in via Santa Sofia
Catania, finge di essere un agente immobiliare e tenta di vendere un terreno non suo
Incendio vicino all’aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo e sospesi i voli. Si tenta di contenere l’avanzata delle fiamme
Catania, tenta il furto di cavi in rame al Monastero dei Benedettini: i carabinieri denunciano un trentaquattrenne http://dlvr.it/TNTttb - X Vai su X
A Catania un uomo ha tentato di rapinare un ufficio postale del centro armato di coltello e minacciando i dipendenti per farsi consegnare il denaro. La pronta reazione del personale e il rapido intervento degli agenti della Squadra Mobile hanno fatto saltare il p Vai su Facebook
Catania, tenta prelievo con un bancomat rubato: arrestato pregiudicato - Dovrà rispondere all'accusa di ricettazione, il pregiudicato di Catania accusato del furto di due carte di pagamento,usate poi per un prelievo ... Lo riporta newsicilia.it