Catania tenta di prelevare con un bancomat rubato e aggredisce gli agenti

Notizie.virgilio.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pregiudicato di 35 anni arrestato a Catania mentre tentava di prelevare con un bancomat rubato. Aggrediti gli agenti durante il fermo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

catania tenta di prelevare con un bancomat rubato e aggredisce gli agenti

© Notizie.virgilio.it - Catania, tenta di prelevare con un bancomat rubato e aggredisce gli agenti

In questa notizia si parla di: catania - tenta

Catania tenta di rimuovere le ganasce: denunciato in via Santa Sofia

Catania, finge di essere un agente immobiliare e tenta di vendere un terreno non suo

Incendio vicino all’aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo e sospesi i voli. Si tenta di contenere l’avanzata delle fiamme

Catania, tenta prelievo con un bancomat rubato: arrestato pregiudicato - Dovrà rispondere all'accusa di ricettazione, il pregiudicato di Catania accusato del furto di due carte di pagamento,usate poi per un prelievo ... Lo riporta newsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Tenta Prelevare Bancomat