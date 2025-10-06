Catania sorpreso mentre tenta di rubare uno scooter in pieno centro
Un 18enne è stato arrestato a Catania per tentato furto aggravato di uno scooter. Il giovane, già affidato a una comunità, è stato sorpreso dalla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: catania - sorpreso
Catania: arrestato 77enne sorpreso a spacciare nella tromba delle scale di casa
Catania, centro storico: 24enne sorpreso con smartphone rubato grazie alla geolocalizzazione
Catania, 42enne sorpreso a forzare un camper: trovato con piede di porco e mazza da baseball
Catania, sorpreso mentre cede dosi, nella tracolla aveva diversi tipi di droga: arrestato 27enne #arresto #catania #dosi #droga #spaccio #stupefacente Vai su Facebook
Catania, 72enne sorpresa con armi da guerra e mezzo chilo di cocaina http://dlvr.it/TNVdtD #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X