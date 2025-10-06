Castrezzato piange Alessandro Zucchetti morto carbonizzato in Val Seriana

Castrezzato, 6 ottobre 2025 – Era originaria di Castrezzato una delle due vittime del terribile incidente avvenuto alle sette del mattino di ieri a Casnigo, in Val Seriana, in provincia di Bergamo. Si chiamava Alessandro Zucchetti e aveva 77 anni. BERGAMOINCIDENTE STRADALE A CASNIGO CON DUE MORTIFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Conosciutissimo in paese e a Palazzolo sull’Oglio, Zucchetti viveva da una ventina di anni con Luciana Sangalli, nata in provincia di Milano. Avevano casa a Quintano di Castelli Calepio, poco distante dal confine con Palazzolo e il bresciano. Risiedevano nel in via San Giuseppe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castrezzato piange Alessandro Zucchetti morto carbonizzato in Val Seriana

In questa notizia si parla di: castrezzato - piange

Castrezzato piange Alessandro Zucchetti, morto con la compagna in un drammatico incidente in Val Seriana - Una terribile tragedia stradale ha scosso la comunità di Castrezzato, nell'Ovest bresciano. Si legge su bsnews.it

Alessandro e Luciana, marito e moglie morti tra le fiamme dopo l'incidente - Il terribile dramma si è consumato domenica mattina quando il sole stava ancora sorgendo, sulla Strada statale della Val Seriana in territorio di Casnigo, provincia di Bergamo: nello schianto hanno pe ... Segnala bresciatoday.it